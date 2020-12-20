الاتحاد العربي لكرة القدم يعقد اجتماعًا غدًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن عقد مجلس إدارته لاجتماع، يوم غد الاثنين.

اجتماع لـ الاتحاد العربي لكرة القدم:

وأشار حساب الاتحاد العربي لكرة القدم إلى أن الاجتماع الدوري الـ72 سيُعقد، ظهر الغد، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من المواضيع الهامة، ومن بينها التقارير المالية والإدارية الخاصة وتقارير اللجنة المنظمة لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال وبرمجة المسابقات المقبلة إلى جانب تقارير اللجان المعاونة.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال:

وتنتظر الجماهير مباراتي إياب الدور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث يحل الإسماعيلي ضيفًا على الرجاء المغربي، يوم 11 يناير المقبل، علمًا بأن الفريق المصري فاز بهدف دون رد ذهابًا.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الشباب، عند الساعة الثامنة مساء يوم 4 من شهر يناير المقبل، علمًا بأن مواجهة الذهاب التي أُقيمت الشهر الجاري في الرياض قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

شارك الخبر