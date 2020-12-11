الاتحاد عن أزمة الخراع: نفاجأ بقضايا قديمة.. ولن نُسدد

المواطن - مروة نبيل

ظهرت أزمة جديدة مؤخرًا تُهدد استقرار نادي الاتحاد، لعدم سداد مستحقات لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، فيصل الخراع، الأمر الذي أثار قلق الجماهير خوفًا من خصم نقاط من رصيد العميد هذا الموسم.

أزمة الاتحاد مع الخراع

وخاطبت إدارة الاتحاد وزارة الرياضة مباشرة وأرسلت صورة لاتحاد الكرة السعودي، من أجل النظر في قرار محكمة التحكيم الرياضي، بإلزام النادي بدفع 1.6 مليون ريال، بجانب غرامة لجنة الانضباط والأخلاق البالغة 38 ألفًا و395 ريال، لإنهاء أزمة الخراع.

وكان فيصل الخراع قد انتقل إلى صفوف العميد عام 2015، بعقد يمتد لـ5 مواسم، إلا أنه في العام التالي تقدم بشكوى لعدم تسلمه مستحقاته المالية، وتم إصدارة قرار إلزامي من لجنة الانضباط بدفع المبلغ في 2017.

وألزمت لجنة الانضباط والأخلاق في تموز الماضي بقرار مركز التحكيم الرياضي الذي توجه إليه الخراع بعد اعتراضه على حكم غرفة فض المنازعات باحتساب 400 ألف ريال لمصلحته، ليحصل على حكم آخر بمبلغ 1.6 مليون ريال.

وانتهت، أول أمس، مهلة محكمة التحكيم الرياضي، التي منحتها لنادي الاتحاد، من أجل سداد مستحقات فيصل الخراع، دون أن ينفذ العميد القرار، ليصبح في مأزق، حيث إن التأخر في الدفع قد يُعرضه لخصم 3 نقاط من رصيده.

العميد يرفض السداد

وقال مصدر خاص في إدارة العميد لـ”الاقتصادية”: “هذه القضية مفترض أن تكون قد انتهت عام 2018، النادي لن يدفع المبلغ الذي فرضته محكمة التحكيم الرياضي وسيتم التواصل مع وزارة الرياضة لإيضاح الأمر”.

وتابع: “نفاجأ من حين لآخر بوصول قضايا قديمة من الاتحاد السعودي وبعض اللجان القضائية، من المفترض أن تكون قد انتهت، من بينها قضية الخراع التي صدر بحقها قرار عام 2017 واجب السداد والتنفيذ”.

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