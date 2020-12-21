الاتحاد والرائد يكتفيان بالتعادل في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الاتحاد والرائد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الاتحاد والرائد:

وبدأت مباراة الاتحاد والرائد التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان أملًا في تسجيل هدف مبكر، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، في ظل تقديم الدفاع لأداء مميز.

وتعرض نجم العميد، غاري رودريغيز لإصابة قوية، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 17 ويُشارك حمد آل منصور بدلًا منه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

شوط سلبي:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني استمرت محاولات الفريقين لهز الشباك، وتمكن الفريق الريداوي من تسجيل هدف عند الدقيقة 59، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ليستمر التعادل السلبي سائدًا.

وحاول لاعبو العميد تسجيل هدف وخطف الثلاث نقاط، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لتنتهي مباراة الاتحاد والرائد بالتعادل بين الفريقين، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الرائد إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

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