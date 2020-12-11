الاتحاد والشباب .. بريجوفيتش يزور شباك الليث بتمريرة من رودريغيز

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الاتحاد، في إحراز الهدف الأول بلقاء الاتحاد والشباب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن بريجوفيتش من إحراز الهدف الأول لـ الاتحاد بالدقيقة الـ17، مستغلًّا تمريرة جيدة من اللاعب الرأس أخضري غاري رودريغيز.

العميد سيكون وصيفًا:

وإذا نجح الاتحاد في الفوز على الشباب، اليوم الجمعة، فسوف يصعد العميد للمركز الثاني بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيل مباراة الاتحاد والشباب:

وجاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو غروهي، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعود عبدالحميد، برونو هنريكي، عبدالإله المالكي، رومارينيو، عبدالعزيز البيشي، غاري رودريغيز، بريجوفيتش”.

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من: “راكان النجار، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، حمد آل منصور، كريم الأحمدي، عبدالعزيز الجبرين، خالد السميري، هارون كمارا، عبدالرحمن العبود”. أما تشكيل نادي الشباب فجاء مكونًا من: “أرلا، حسان تمبكتي، محمد سالم، إيغور، عبدالله الزوري، حسين القحطاني ألفريد ندياي، إيفر بانيغا، نواف العابد، فابيو مارتينيز، ماكيتي ديوب”. وجاءت القائمة الاحتياطية لـ الليث مكونة من: “زيد البواردي، عبدالله الشامخ، علي مجرشي، متعب الحربي، جمال باجندوح، ناصر العمران، تركي العمار، كريستيان جوانكا، عبدالله الحمدان”. وتُقام مباراة الاتحاد والشباب، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب في الرياض. وكان الفريقان تقابلا في ذهاب دور الـ4 ببطولة كأس محمد السادس “البطولة العربية”، حيث انتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 2/ 2.

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