الاتحاد يتجاوز عقبة الوحدة ويتقدم إلى الرابع

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الوحدة ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز العميد بهدفين مقابل هدف.

الوحدة ضد الاتحاد:

وبدأت مباراة الوحدة ضد الاتحاد المقامة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بشكل سريع، وتمكن العميد من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 28 عن طريق نجم الرأس الأخضر، غاري رودريغيز بعد فرصة مركبة.

وبدأت الفرصة عن طريق رومارينيو قبل أن يتصدى الحارس لفرصته، وارتدت الكرة للاعب الرأس الأخضر، ولكنها اصطدمت بالدفاع، قبل أن يُمررها ألكسندر بريجوفيتش لغاري الذي سجل الهدف الأول من تسديدة مع على حدود منطقة الجزاء.

ولاقى الهدف اعتراضات، قبل أن يلجأ حكم مباراة الوحدة ضد الاتحاد إلى تقنية الفيديو الـVAR، وتأكد من صحة الهدف، ليحتفل لاعبو العميد بالتقدم، واستمرت محاولات الفريقين، لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور بهدف دون رد.

رومارينيو يتقدم وديمتري يُقلص الفارق:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى حتى احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح العميد عند الدقيقة 84، ليُسددها البرازيلي رومارينيو بنجاح.

ونجح ديمتري بيتراتوس في تقليص الفارق، وسجل الهدف الأول في شباك العميد عند الدقيقة 90 من ركلة جزاء أيضًا، لتنتهي مباراة الوحدة ضد الاتحاد بتحقيق النمور للفوز الثاني على التوالي.

ورفع العميد رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عند 6 نقاط فقط.

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