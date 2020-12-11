الاتحاد يتفوق على الشباب في الرياض آخر 10 مواجهات

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير قمة الشباب ضد الاتحاد المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، خاصة أنهما يُقدمان مستوى لافتًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

الشباب ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الاتحاد، عند الساعة 7:45 مساء اليوم، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطتين عن العميد صاحب المركز الرابع.

العميد يتفوق في الرياض

ويتفوق الاتحاد على الشباب في آخر 10 مباريات لُعبت بالعاصمة الرياض في جميع المسابقات، حيث تمكن من تحقيق الفوز 6 مرات، وخسر مرتين، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين، وذلك وفقًا لحساب “دوري بلس” على “تويتر”.

وتعادل الفريقان بنتيجة 2/2 مرتين، الأولى في نوفمبر 2012، والثانية في ديسمبر الجاري، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بثلاثية دون رد في مارس 2018 وبهدف نظيف في أغسطس من العام ذاته.

وخسر الشباب ضد الاتحاد 6 مرات، بنتيجة 4/1 في أغسطس 2013، وبثلاثية مقابل هدف في مايو 2014، وبنتيجة 4/3 في مايو 2015، وبهدفين مقابل هدف في أبريل 2016، وبثنائية دون رد في فبراير 2017، وبهدفين مقابل هدف في سبتمبر 2019.

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