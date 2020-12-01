الاتحاد يستهدف الفوز الأول ضد الشباب بالبطولة العربية

المواطن - مروة نبيل

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز ضد الشباب، وتحقيق الفوز أملًا في التأهل إلى نهائي البطولة العربية “كأس محمد السادس للأندية الأبطال”.

الاتحاد يبحث عن الفوز الأول

وتُعد مباراة الشباب ضد الاتحاد المقرر إقامتها، مساء يوم غد الأربعاء، هي الثالثة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات البطولات العربية، وفشل العميد في تحقيق الفوز في المواجهتين السابقتين.

ولعب الفريقان في بطولة النخبة العربية عام 1995، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق الفوز، وتواجها في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري عام 1998، وتمكن الليوث من الفوز بهدف دون رد.

نصف نهائي البطولة العربية

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الاتحاد على ملعب الأمير خالد بن سلطان في العاصمة الرياض، مساء يوم غد الأربعاء عند الساعة 7:45 مساءً، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة.

وستُقام مباراة الإياب بين الفريقين في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، يوم الاثنين الموافق 4 يناير المقبل.

وخضع اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية في الناديين لفحص كورونا المستجد قبل يومين، من أجل الاطمئنان على صحتهم جميعًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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