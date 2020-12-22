الاتحاد يفقد رودريغيز 10 أيام

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب نجم الرأس الأخضر، غاري رودريغيز عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة بسبب معاناته من الإصابة.

إصابة رودريغيز

وكان رودريغيز يشعر بآلام قبل مباراة الاتحاد ضد الرائد، ولكنه شارك بشكل أساسي قبل أن يتعرض لإصابة، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 17 ويُشارك حمد آل منصور بدلًا منه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشار الصحافي محمد البركاتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن لفحوصات الطبية التي أجراها رودريغيز اليوم أثبتت إصابته في العضلة الخلفية والتي سوف تبعده عن الملاعب لمدة 10 أيام.

تعادل الاتحاد والرائد

ولعب الاتحاد ضد الرائد، أمس الاثنين، على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل السلبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وارتفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الرائد إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

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