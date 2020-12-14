الاتحاد يواجه الرائد وضمك على ملعب الشرائع بدلًا من الجوهرة

المواطن - محمد سمعه

سيخوض نادي الاتحاد مباراتيه المقبلتين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضد فريقي الرائد وضمك على ملعب “الشرائع” بدلًا من ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وذكر الإعلامي الرياضي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” بأن مباراة العميد ضد فريقي الرائد وضمك في بطولة دوري المحترفين ستُقام على ملعب الشرائع بدلًا من ملعب الجوهرة الذي عليه أعمال صيانة بالوقت الحالي.

نقل مباراة الأهلي والعين بسبب أعمال الصيانة

وبالأمس قررت لجنة المسابقات بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة الأهلي والعين في ثمن نهائي كأس الملك، وذلك بسبب أعمال الصيانة الشتوية.

وستُنقل المباراة إلى الملعب الرديف بـ مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث تُقام يوم الخميس المقبل في تمام الثامنة والثلث مساءً بتوقيت المملكة.

وجاء القرار بناءً على الإفادة التي تلقتها لجنة المسابقات من إدارة تشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، الذي يُفيد ببدء أعمال الصيانة الشتوية لملعب الجوهرة المشعة.

يذكر أن اللجنة المعنية التي تضم في عضويتها وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين زارت الملعب الرديف خلال الفترة الماضية، كما قامت بالاطلاع على جاهزية الملعب لاحتضان المباريات والتأكد من مطابقته لشروط ومعايير رابطة دوري المحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة

يذكر أن نادي الاتحاد سيواجه الوحدة يوم الخميس المقبل في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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