الاتحاد يواصل انتصاراته.. والقادسية يُعرقل الشباب

المواطن - مروة نبيل

واصل الاتحاد انتصاراته وتجاوز عقبة الوحدة بهدفين مقابل هدف، فيما نجح القادسية في إلحاق الهزيمة الأولى بفريق الشباب، وذلك ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

القادسية يُلحق الهزيمة الأولى بالشباب:

ولعب القادسية ضد الشباب التي أُقيمت على مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق القدساوي بهدفين مقابل هدف.

وبدأت المباراة بشكل سريع، حيث تقدم الليوث في الدقيقة 20 عن طريق ماكيتي ديوب، ونجح الكولومبي دانيلو أسبريا في تسجيل هدف عند الدقيقة 41، فيما أحرز كارلوس أندريا هدف الفوز عند الدقيقة 66.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الشباب عند 14 نقطة في المركز الثاني.

الوحدة ضد الاتحاد:

وأُقيمت مباراة الوحدة ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ونجح العميد في تحقيق فوزه الثاني على التوالي، وحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 2/ 1.

ونجح غاري رودريغيز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 28، قبل أن يسجل البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 84، وتمكن ديمتري بيتراتوس من تقليص الفارق عند الدقيقة 90 من ركلة جزاء أيضًا.

وبعد مباراة اليوم، رفع الاتحاد رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عند 6 نقاط فقط.

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