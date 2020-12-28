الاتحاد يوضح تفاصيل إصابات 3 من لاعبيه

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تفاصيل إصابات ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد يكشف تفاصيل الإصابات:

وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها عبدالعزيز البيشي على موضع إصابته التي تعرض لها خلال مباراة الاتحاد ضد الهلال حاجاته إلى برنامج علاجي لمدة أسبوعين.

ولفت حساب النادي الرسمي إلى أن الفحوصات التي خضع لها الثنائي حمدان الشمراني ومهند الشنقيطي أظهرت تعرضهما لإصابات لن تعوق مشاركتهما في المرحلة المقبلة.

وكان النادي قد أعلن تفاصيل إصابة المدافع المصري الدولي أحمد حجازي، حيث خضع لفحوصات طبية بعد شعوره بآلام بعد مباراة الهلال، وسيحتاج إلى برنامج علاجي قبل العودة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد في دوري محمد بن سلمان:

وانتهى الكلاسيكو الذي أُقيم، أمس السبت، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليرفع الهلال رصيده إلى 23 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد العميد إلى 15 نقطة في المركز الخامس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الباطن، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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