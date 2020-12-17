الاتحاد يُمطر شباك الوحدة بثلاثية ويواجه الفتح بدور الثمانية

المواطن - محمد سمعه

اقتنص نادي الاتحاد بطاقة العبور لدور الـ8 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز على نادي الوحدة بثلاثية نظيفة وذلك خلال لقاء الفريقين في دور ثمن النهائي.

أحداث مباراة الاتحاد والوحدة

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي العميد، الذين حاولوا إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

ولم تتغير نتيجة الشوط الأول لتنتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، كشر نادي الاتحاد عن أنيابه ليُسجل اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ48 من ركلة جزاء.

وواصل العميد ضغطه ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب ألكسندر بريجوفيتش بالدقيقة الخمسين.

وبحث العميد عن إضافة الهدف الثالث، حتى تمكن عبر اللاعب بيدرو هنريكي من إضافة الهدف الثالث لنادي الاتحاد بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ72.

ولم يتمكن فريق الوحدة من تقليص الفارق، لتنتهي المباراة بفوز العميد بثلاثية نظيفة.

مواجهة نارية بين الاتحاد والفتح في ربع النهائي

وسيواجه العميد، فريق الفتح في دور الثمانية ببطولة كأس الملك خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفتح كان أقصى نادي الهلال من بطولة كأس الملك مساء اليوم الخميس، بعد الفوز على أزرق العاصمة بنتيجة هدفين دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

أما الفيصلي فتأهل على حساب الاتفاق إلى دور الثمانية ليواجه نادي الباطن.

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