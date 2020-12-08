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الاتفاق أضاع الفوز.. وحمدالله غير جاهز ذهنيًّا!
بعد تعادل النصر في الوقت القاتل

الاتفاق أضاع الفوز.. وحمدالله غير جاهز ذهنيًّا!

2020/12/08
الساعة 12:51 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتفاق أضاع الفوز.. وحمدالله غير جاهز ذهنيًّا! جانب من المباراة
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 حمدالله يُهدر ركلة جزاء:
2 الاتفاق فرط في الفوز:

أكد النقاد الرياضيون في برنامج “الدوري مع وليد”، أن الاتفاق أضاع الفوز أمام النصر، مشددين في الوقت ذاته على عدم جاهزية نجم العالمي، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

حمدالله يُهدر ركلة جزاء:

وكان المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله قد أهدر ركلة جزاء ضد فارس الدهناء مع بداية أحداث الشوط الثاني، قبل أن يحرز أخرى في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليمنح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نقطة غالية.

وانتهت المباراة التي أُقيمت على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حيث سجل العالمي هدف التعادل من ركلة جزاء في الوقت القاتل من اللقاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله

الاتفاق فرط في الفوز:

وعلق سلطان اللحياني على المباراة قائلًا: “لقاء تفوق فيه الاتفاق وأضاع فيه الفوز.. وسط النصر ساعد الاتفاق في الشوط الأول، وتراجع فارس الدهناء هو ما أهدى النصر التعادل”.

وتابع اللحياني: “فارس الدهناء فرط في مباراة كانت في متناول يده وبدأ المباراة بالطريقة التي تجعله يفوز بالمباراة وإعادته لكيش إلى قلب الدفاع هو ما أثر على هجومه.. حمدالله ليس جاهز ذهنيًّا.. هذا ما أثر على النصر في المباراة…!”.

وواصل عادل التويجري قائلًا: “مباراة النصر والاتفاق كوارث تحكيمية.. ضربة جزاء للاتفاق لم تحتسب وضربة جزاء حسبت للنصر في الوقت البدل ضائع للوقت البدل الضائع”.

الاتفاق ضد النصر
جانب من المباراة

وفي السياق ذاته، تحدث محمد العنزي قائلًا: “النصر كريم هذا الموسم.. وفارس الدهناء أضاع الفوز.. النصر به مشاكل فنية كبيرة.. واسأل عشاق النصر متى يعود؟”.

وأضاف العنزي: “النصر تضرر من التحكيم بشكل كبير ولم تكن هي مشكلة النصر وإنما فنية.. عندما نتكلم عن الحالات التحكيمية النصر دائمًا يتعرض لكوارث تحكيمية وهذا ليس جديد ليستفيد منها نادٍ آخر.. عملية الصياح من البعض تغطي كارثة في جهة أخرى”.


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