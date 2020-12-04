الاتفاق بطلًا لـ كأس الصالات على حساب القادسية

المواطن - محمد سمعه

حصد فريق الاتفاق، اليوم الجمعة، لقب كأس الاتحاد السعودي لكرة القدم للصالات، وذلك بعد الفوز على نادي القادسية بنتيجة ستة أهداف مقابل خماسية.

الاتفاق يحقق اللقب بسداسية في شباك القادسية:

وسجل سداسية فارس الدهناء كل من محمد الخماس وفارس آل مالح وإيهاب السعد هدفين، واللاعب رافيال دي سوزا هدفين، بينما سجل خماسية نادي القادسية كل من سلطان الدحيم هدفًا ومعاذ عسيري هدفًا واللاعب بوتشينو ثلاثة أهداف.

ونجح فارس الدهناء في الفوز بلقب كأس الصالات، بعد أن كان القادسية تُوج باللقب في عام 2019.

أمين عام اتحاد القدم يُتوج الفريق البطل:

وتوج إبراهيم القاسم أمين عام اتحاد القدم السعودي، نادي الاتفاق باللقب، وذلك بعد الفوز على القادسية.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بـ فارس الدهناء لمواجهة نادي النصر يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وستُقام مباراة النصر والاتفاق يوم الاثنين في تمام الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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