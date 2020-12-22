الاتفاق يتجاوز الفيصلي بثلاثية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة الفيصلي ضد الاتفاق، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بتحقيق فارس الدهناء لفوز هام بثلاثية دون رد.

الفيصلي ضد الاتفاق:

وبدأت مباراة الفيصلي ضد الاتفاق التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وضغط الفريقان أملًا في تسجيل هدف مبكر، إلا أن التعادل ظل مخيمًا على نتيجة اللقاء حتى الدقيقة 24.

ونجح التونسي نعيم سليتي في إحراز هدف مميز من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، وحاول الفريقان هز الشباك مجددًا ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف بنتيجة 1/ 0.

فارس الدهناء يواصل الضغط:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل فارس الدهناء على ركلة جزاء سددها فيليب كيش بنجاح عند الدقيقة 69، وضغط لاعبو الفيصلي أملًا في تقليص الفارق والبحث عن هدف التعادل، ولكن لم تنجح محاولاتهم.

ونجح المغربي وليد أزارو في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعد تلقيه تمريرة مميزة ليسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ويهز الشباك، لتنتهي المباراة بفوز فارس الدهناء بنتيجة 3/ 0.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 13 نقطة في المركز السابع.

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