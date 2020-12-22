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الاتفاق يتقدم على الفيصلي بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان
ضمن مواجهات الجولة التاسعة

الاتفاق يتقدم على الفيصلي بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

2020/12/22
الساعة 7:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتفاق يتقدم على الفيصلي بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان الاتفاق
المواطن - مروة نبيل
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1 الفيصلي ضد الاتفاق
1.1 دوري محمد بن سلمان

انتهت، منذ قليل، أحداث الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد الاتفاق ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بتقدم فارس الدهناء بهدف دون رد.

 

الفيصلي ضد الاتفاق

وبدأت مباراة الفيصلي ضد الاتفاق المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وضغط الفريقان أملًا في تسجيل هدف مبكر، إلا أن التعادل ظل مخيمًا على نتيجة اللقاء حتى الدقيقة 24.

ونجح التونسي نعيم سليتي في إحراز هدف مميز من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، وحاول الفريقان هز الشباك مجددًا ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف بنتيجة 1/0.

نادي الاتفاق

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع فارس الدهناء في المركز العاشر بـ11 نقطة.


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