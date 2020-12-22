الاتفاق يتقدم على الفيصلي بالشوط الأول من دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، أحداث الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد الاتفاق ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بتقدم فارس الدهناء بهدف دون رد.

د24’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@Ettifaq⁩ يفتتح التسجيل عن طريق نعيم سليتي .#الفيصلي_الاتفاق pic.twitter.com/aljWeRS20k — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) December 22, 2020

الفيصلي ضد الاتفاق

وبدأت مباراة الفيصلي ضد الاتفاق المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وضغط الفريقان أملًا في تسجيل هدف مبكر، إلا أن التعادل ظل مخيمًا على نتيجة اللقاء حتى الدقيقة 24.

ونجح التونسي نعيم سليتي في إحراز هدف مميز من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، وحاول الفريقان هز الشباك مجددًا ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف بنتيجة 1/0.

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع فارس الدهناء في المركز العاشر بـ11 نقطة.

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