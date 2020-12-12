الاتفاق يستعيد عافيته ويُسقط ضمك بـ الأربعة

المواطن - محمد سمعه

استعاد فريق الاتفاق عافيته في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد الفوز الكبير على نادي ضمك بنتيجة 4/ 2، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر المسابقة.

الشوط الأول من مباراة الاتفاق وضمك:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من لاعبي فارس الدهناء، حيث أسفر عن الهدف الأول للاعب نعيم سليتي بالدقيقة السابعة والثلاثين بعد مجهود فردي رائع.

وبعدها بدقيقتين عاد اللاعب التونسي سليتي ليُضيف الهدف الثاني لـ فارس الدهناء بطريقة جميلة.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، تمكن اللاعب إيمليو زيلايا من إضافة الهدف الأول لـ ضمك بالدقيقة الـ45 من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق فارس الدهناء على ضمك بنتيجة هدفين لهدف.

الشوط الثاني من مباراة الاتفاق وضمك:

وفي الشوط الثاني، من المباراة كثف نادي الاتفاق من هجماته، ليُحرز الهدف الثالث عبر النجم محمد الكويكبي بالدقيقة الـ80.

وواصل فارس الدهناء، ضغطه ليُضيف الهدف الرابع عبر اللاعب حامد الغامدي بعد مجهود وانطلاقة أكثر من رائعة بالدقيقة الـ85.

ونجح فريق ضمك بعد ذلك في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب زيلايا بالدقيقة التسعين.

وبعد الفوز، أصبح رصيد فارس الدهناء 11 نقطة بالمركز التاسع، بينما تجمد رصيد نادي ضمك عند 4 نقاط في المركز الـ16 والأخير.

شارك الخبر