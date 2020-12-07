الاتفاق يُعزز تقدمه.. وحمدالله يُهدر ركلة جزاء

المواطن - مروة نبيل

بدأ الشوط الثاني من مباراة النصر ضد الاتفاق، المقامة الآن على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، بشكل سريع، حيث تمكن فارس الدهناء من تعزيز تقدمه مبكرًا.

الاتفاق يُعزز تقدمه:

وكان الشوط الأول من مباراة النصر ضد الاتفاق ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد انتهى بتقدم فارس الدهناء بهدف سجله فيليب كيش من ركلة جزاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح التونسي نعيم سليتي من تعزيز تقدم فريقه بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه عرضية مميزة عند الدقيقة 50، ليتأزم موقف النصر الذي يبحث عن تسجيل هدفين للعودة إلى المباراة مجددًا.

عبدالرزاق حمدالله يُضيع ركلة الجزاء التي أُحتسبت لفريق #النصر عند الدقيقة 57 .#النصر_الاتفاق pic.twitter.com/mz5kGSLsv7 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 7, 2020

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند الدقيقة 57 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، ليسددها المغربي عبدالرزاق حمدالله بغرابة خارج المرمى، ليضيع على العالمي فرصة تقليص الفارق.

دوري محمد بن سلمان:

ويمر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بفترة تراجع نتائج، حيث فاز مرة واحدة وتلقى 5 هزائم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط، وذلك بعد فوز ضمك على الأهلي.

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