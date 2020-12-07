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الاتفاق يُعزز تقدمه.. وحمدالله يُهدر ركلة جزاء
مع بداية أحداث الشوط الثاني

الاتفاق يُعزز تقدمه.. وحمدالله يُهدر ركلة جزاء

2020/12/07
الساعة 9:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاتفاق يُعزز تقدمه.. وحمدالله يُهدر ركلة جزاء سليتي يحتفل بالهدف
المواطن - مروة نبيل
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1 الاتفاق يُعزز تقدمه:
1.1 دوري محمد بن سلمان:

بدأ الشوط الثاني من مباراة النصر ضد الاتفاق، المقامة الآن على إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، بشكل سريع، حيث تمكن فارس الدهناء من تعزيز تقدمه مبكرًا.

 

الاتفاق يُعزز تقدمه:

وكان الشوط الأول من مباراة النصر ضد الاتفاق ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قد انتهى بتقدم فارس الدهناء بهدف سجله فيليب كيش من ركلة جزاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نجم الاتفاق نعيم سليتي
سليتي يحتفل بالهدف

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح التونسي نعيم سليتي من تعزيز تقدم فريقه بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه عرضية مميزة عند الدقيقة 50، ليتأزم موقف النصر الذي يبحث عن تسجيل هدفين للعودة إلى المباراة مجددًا.

 

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند الدقيقة 57 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، ليسددها المغربي عبدالرزاق حمدالله بغرابة خارج المرمى، ليضيع على العالمي فرصة تقليص الفارق.

دوري محمد بن سلمان:

ويمر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بفترة تراجع نتائج، حيث فاز مرة واحدة وتلقى 5 هزائم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط، وذلك بعد فوز ضمك على الأهلي.


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