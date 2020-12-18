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الاحتراف تُعاقب النصر وإداري نادي الصقور ومدربه بسبب تسجيل لاعب قاصر
بعد شكوى نادي الوطني واحتجاجه بالفترة الأخيرة

الاحتراف تُعاقب النصر وإداري نادي الصقور ومدربه بسبب تسجيل لاعب قاصر

2020/12/18
الساعة 12:08 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الاحتراف تُعاقب النصر وإداري نادي الصقور ومدربه بسبب تسجيل لاعب قاصر فريق النصر
المواطن - واس

أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الخميس قرارها الانضباطي بحق نادي النصر ، والإداري في نادي الصقور عبدالرحمن العطوي، ومدرب الفئات السنية بنادي الصقور محمد العمري، بشأن الشكوى المقدمة من نادي الوطني احتجاجًا على إجراءات نقل اللاعب القاصر عبدالمجيد العنزي من نادي الوطني إلى نادي النصر.

وقررت اللجنة إلغاء تسجيل اللاعب القاصر عبدالمجيد بن صالح العنزي في العالمي، وإعادة تسجيله في نادي الوطني، ومنع الإداري الحالي في نادي الصقور (والسابق في نادي الوطني) عبدالرحمن بن كريم العطوي من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة (12) شهرًا اعتبارًا من تاريخ الإخطار بالقرار وفرض غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال، في قرار قابل للاستئناف .


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