الاحتفاء بفريق عمل ملف ترشح السعودية لاستضافة آسيا 2027

المواطن - مروة نبيل

احتفى القائمون على ملف ترشح السعودية لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، بكافة المساهمين في إعداد الملف، تقديراً للجهود المبذولة منذ إعلان المملكة عن ترشحها رسمياً لتنظيم البطولة القارية.

وتواجد في الاحتفال الذي أُقيم بالأمس مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ووكلاء الوزارة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل والأمين العام إبراهيم القاسم.

وزير الرياضة يشكر القائمين على ملف استضافة آسيا 2027

ومن جهته، قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية: “الشكر الجزيل لكل من ساهم في إعداد ملف ترشح المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 منذ مطلع العام الحالي”.

وتابع: “أتمنى أن تكلل الجهود بإعلان فوز المملكة بمشيئة الله تعالى بشرف استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، في ظل الدعم غير المحدود من قبل قيادتنا الحكيمة، التي أولت اهتماماً كبيرا بالقطاع الرياضي وتوفير كل ما من شأنه النهوض بهذا المجال باستضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية الدولية”.

وواصل وزير الرياضة خلال تصريحاته التي نشرها موقع الاتحاد السعودي الرسمي، قائلًا: “هذا الاهتمام والدعم ساهم في تذليل كافة العقبات وتوفير كل الإمكانات الممكنة للوصول للأهداف المرجوة من هذه الحملة ليكون ملف المملكة في مستوى التطلعات”.

المسحل يؤكد جاهزية السعودية لتنظيم البطولة

وفي السياق ذاته، قال المسحل: “اليوم نختتم فصلاً ونبدأ آخر من رحلتنا لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 في المملكة العربية السعودية، وباستكمال ملف الترشح للاستضافة وتقديمه رسمياً إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال الأسابيع المقبلة، نكون على أتم الاستعداد للمنافسة بقوة على استضافة البطولة، ونطمح إلى استضافة منافسة بمستوى متطور جداً، وتكون قادرة على إلهام واستقطاب وإشعال حماس مشجعي وقادة كرة القدم في قارة آسيا”.

ومن المقرر الإعلان عن الدولة المستضيفة لنهائيات نسخة 2027 في العام المقبل 2021، حيث يمثل ملف الاستضافة العنصر الأهم في مجمل عملية الترشح، إذ تم الإعلان رسمياً عن ملف السعودية لاستضافة البطولة في سبتمبر الماضي 2020، تحت شعار “معاً لمستقبل آسيا”.

ويعكس شعار السعودية أهداف الملف بإحياء وتعزيز الزخم الذي تُحدثه منافسات كرة القدم الأخرى عبر القارة، وركز الملف بصورة خاصة على الاستفادة من البطولة للارتقاء برياضة كرة القدم، بما يعود بالفائدة على جميع الاتحادات السبع والأربعين الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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