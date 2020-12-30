الاقتصاد التركي يصاب بخيبة أمل وتراجع جديد

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

تراجعت الثقة الاقتصادية في تركيا في ديسمبر، وفقًا لمؤشر مرجعي نشره معهد الإحصاء التركي، في الوقت الذي كان فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أعلن عن خطط لإصلاحات شاملة للاقتصاد.

تراجع الثقة:

وقال المعهد على موقعه على الإنترنت: إن الثقة تراجعت إلى 86.4 نقطة من 89.5 نقطة في نوفمبر، وأي قراءة أقل من 100 نقطة تعكس التشاؤم.

في أوائل نوفمبر، استبدل محافظ البنك المركزي وعيّن وزيرًا جديدًا للخزانة والمالية لتنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والثقة في الليرة المحاصرة.

وتراجعت المؤشرات الفرعية للثقة في قطاعات البناء والتجزئة والخدمات وبقيت في المنطقة السلبية. ثقة المستهلك لم تتغير عند 80.1 نقطة.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 17 بالمائة من 15 بالمائة الأسبوع الماضي، ليرتفع إلى 8.75 نقطة مئوية منذ سبتمبر.

فيما تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا إلى 14 بالمائة في نوفمبر من 11.9 بالمائة في الشهر السابق.

الشعب التركي لا يثق في أردوغان:

وكان الشعب التركي قد فقد الثقة كاملة في رئيسه رجب طيب أردوغان وتعهداته الخاصة بإصلاح الاقتصاد والنظام القضائي، وفقًا لاستطلاع رأي حديث أجرته شركة متروبول أمس الأربعاء.

وقالت الشركة: إن ما يقرب من 60 في المائة من السكان لا يرون أن وعود الحكومة مقنعة، وقد وعد أردوغان بإصلاحات شاملة للاقتصاد والقضاء بعد هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية متتالية مقابل الدولار وارتفاع التضخم، مما أجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

فيما أظهرت أرقام أخرى أن 69 في المائة من المشاركين يعتقدون أن هناك حاجة لإصلاحات عميقة الجذور لتعزيز الديمقراطية والاقتصاد والقضاء، وقال نحو 15 في المائة: إن التحسينات الجزئية كانت جيدة.

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