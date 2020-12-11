الانتخابات الأمريكية تأخذ منحنًى آخر.. هل تحمل 2020 مزيدًا من المفاجآت؟

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وقع أكثر من نصف الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب على مذكرة للمحكمة تدعم دعوى قضائية في تكساس تهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية لعام 2020.

وأعد النائب مايك جونسون، حليف الرئيس دونالد ترامب، توقيعات من 105 نواب من نواب الحزب الجمهوري بما في ذلك نائب رئيس مجلس النواب، ستيف سكاليس.

وتحث الدعوى القضائية المحكمة العليا، على إلغاء النتائج من ولاية بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن وجورجيا وهم من أهم الولايات في الانتخابات الأمريكية التي صوتت للفائز الديمقراطي جو بايدن، وذلك بدعوى أن إجراءات التصويت عبر البريد الموسعة في الولايات كانت غير قانونية.

وكان قد حقق ترامب انتصارًا في المحكمة العليا بتعيين آمي كوني باريت قاضية فيها، لكن من جهة أخرى، لم يكن هناك أي دليل قدمه الرئيس الأمريكي أو الجمهوريون يشير إلى وجود تزوير بين الناخبين.

وتود الدعوى من المحكمة العليا أن تعالج مشكلة خسارة ترامب من خلال السماح للمجالس التشريعية في الولاية باختيار الناخبين وهو الأمر الذي من شأنه أن يحول الانتخابات لصالح ترامب.

وبجانب مذكرة النواب الجمهوريين التي تدعم الدعوى القضائية فإن هناك أيضًا 17 ولاية أميركية أعلنت دعها وهي خطوة مفاجئة لم تكن متوقعة.

كما أيد الرئيس دونالد ترامب دعوى تكساس، والتمس من قضاة المحكمة العليا أن يصبح مدعيًا، وفي حال انضمامه، فإن الأمر سيكون سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، فلن يحدث من قبل أن طالب الرئيس بإلغاء ملايين الأصوات في الانتخابات.

من جهة أخرى، لم تتراجع الولايات الأربع، ميشيغان، وويسكونسن، وبنسلفانيا، وجورجيا عن مهاجمة الدعوى.

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