الانضباط تُغرم الاتفاق 10 آلاف ريال

المواطن - مروة نبيل

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن توقيع غرامة مالية على نادي الاتفاق.

الانضباط تُغرم الاتفاق

ولفتت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانها، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق قد ألحق الضرر بغرفة تبديل الملابس في مباراة النصر، وذلك وفقًا لتقرير مراقب اللقاء.

وأشارت إلى أن فارس الدهناء خالف المادة (56- 2) من اللائحة، وألزمت النادي بدفع غرامة مالية تُقدر بـ10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف، وفقًا للمادية 139.

دوري محمد بن سلمان

وحل فارس الدهناء ضيفًا على النصر في إستاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل فارس الدهناء المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

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