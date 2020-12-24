الانضباط تُغرم ثلاثي النصر 95 ألفًا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن تغريم مدرب نادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، وثنائي الفريق الأول، عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام.

تغريم ثلاثي النصر

وغرمت لجنة الانضباط، المغربي عبدالرزاق حمدلله 30 ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنتر فيو بعد مباراة النصر ضد الرائد في كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك حسب تقرير المنسق الإعلامي.

وأضاف الانضباط في بيانها: “حيث إن اللجنة أصدرت القرار رقم (86/ل ض/2020) بتاريخ 10-12-2020م، وتعد هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى وفقًا للمادة (40) من اللائحة”، ولفتت إلى أن هذا القرار قابل للاستئناف.

وغرمت سلطان الغنام 20 ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنتر فيو بعد نهاية المباراة، وذلك حسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة، ولفتت اللجنة إلى أن القرار غير قابل للاستئناف.

وقررت تغريم فيتوريا 45 ألف ريال، نظرًا لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش إنترفيو، وذلك حسب ما ورد في تقرير المنسق الإعلامي للمباراة، وحيث أن اللجنة أصدرت القرار رقم (17/ل ض/2020) بتاريخ 28-10-2020، وتعد هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى وفقًا للمادة (40) من اللائحة، في قرار غير قابل للاستئناف.

النصر يخطف بطاقة التأهل

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الرائد، الأسبوع الماضي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح العالمي في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، ليخطف بطاقة التأهل.

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