الانضباط تُغرم 5 لاعبين من الهلال والنصر

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوباتها ضد الهلال والنصر بسبب مباراتهما الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال والنصر

ولعب الهلال والنصر على درة الملاعب “استاد الملك فهد الدولي” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى الديربي بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

وبعد ديربي الرياض، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد النصر عند 3 نقاط، حيث تلقى 4 هزائم وفاز مرة واحدة فقط.

الانضباط تُغرم اللاعبين

وغرمت الانضباط، نجم النصر، البرازيلي بيتروس 20 ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منقطة الفلاش إنتر فيو، كما تم تغريمه 1000 ريال، لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه.

وتم تغريم نجم النصر أيمن يحيى 30 ألف ريال، لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منقطة الفلاش إنتر فيو، ولكن اللجنة أصدرت القرار رقم (44/ل ض/2020) بتاريخ 5-11-2020 وتعد هذه المخالفة عوداَ للمرة الأولى وفقاً للمادة (40) من اللائحة.

ووقعت لجنة الانضباط غرامة تُقدر بـ1000 ريال على كل من؛ ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد جحفلي ومحمد البريك، ونجم نادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط، لامتناعهم عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه وفقًا لتقرير مراقب المباراة.

وفي السياق ذاته، غرمت لجنة الانضباط، الهلال والنصر مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، لتأخر الفرق في النزول إلى أرض الملعب خلال أحداث الشوط الثاني من ديربي الرياض، وذلك وفقًا لتقرير المراقب.

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