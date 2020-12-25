الباطن جاهز لمواجهة الشباب في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

اختتم الباطن بقيادة مديره الفني البرتغالي خوسيه جاريدو استعداداته لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المقبلة.

السماوي يختتم استعداداته

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن تدريبه الأخير، اليوم الجمعة، على ملعب نادي الرياض، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين تكتيكية متنوعة.

واختتمت تدريبات السماوي بمناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها خوسيه جاريدو الطريقة التي سيدخل بها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، يوم غد السبت.

السماوي في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الشباب ضد الباطن على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، عند الساعة 3:15 عصرًا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الفريق السماوي في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

شارك الخبر