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الباطن جاهز لمواجهة الشباب في دوري محمد بن سلمان
ضمن منافسات الجولة العاشرة

الباطن جاهز لمواجهة الشباب في دوري محمد بن سلمان

2020/12/25
الساعة 4:52 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الباطن جاهز لمواجهة الشباب في دوري محمد بن سلمان جانب من المران
المواطن - مروة نبيل
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1 السماوي يختتم استعداداته
1.1 السماوي في دوري محمد بن سلمان

اختتم الباطن بقيادة مديره الفني البرتغالي خوسيه جاريدو استعداداته لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المقبلة.

السماوي يختتم استعداداته

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن تدريبه الأخير، اليوم الجمعة، على ملعب نادي الرياض، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين تكتيكية متنوعة.

واختتمت تدريبات السماوي بمناورة على منتصف الملعب طبق من خلالها خوسيه جاريدو الطريقة التي سيدخل بها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، يوم غد السبت.

 

الباطن
جانب من المران

السماوي في دوري محمد بن سلمان

ويلعب الشباب ضد الباطن على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، عند الساعة 3:15 عصرًا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الفريق السماوي في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.


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