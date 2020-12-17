الباطن يتقدم على أبها بثنائية في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الباطن ضد أبها ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بتقدم الفريق السماوي بهدفين دون رد.

الباطن ضد أبها

وبدأت المباراة المقامة على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، وسط ضغط قوي من لاعبي السماوي لتسجيل هدف مبكر، قبل أن ينجح ريناتو شافيز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة التاسعة عن طريق كرة رأسية مميزة.

وواصل لاعبو الفريق السماوي الضغط، وتمكن زكريا سامي من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 25 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه عرضية من ركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بتأخر أبها بثنائية نظيفة.

ضغط أبهاوي

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بشكل ضاغط في الشوط الثاني، أملًا في تسجيل التعادل والبحث عن هدف الفوز، حيث يطمح بخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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