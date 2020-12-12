الباطن يعود لطريق الانتصارات على حساب الفتح

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الكروي الأول بـ الباطن، من الفوز على فريق الفتح بنتيجة 2/ 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة الفتح والباطن:

وبدأت المباراة، بضغط هجومي من قبل فريق الباطن الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب راكان شملان بالدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وواصل الباطن، ضغطه لينجح في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب محمد رايحي بالدقيقة الـ45.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الباطن على النموذجي بنتيجة هدفين نظيفين.

الشوط الثاني من المباراة:

ومع بداية الشوط الثاني نجح نادي الفتح في تقليص الفارق عبر اللاعب ساشا يوفانوفيتش بالدقيقة السابعة والأربعين.

ولم يحدث أي جديد في المباراة، ليتمكن الباطن من الفوز بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وأصبح رصيد الباطن بعد الفوز 11 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد النموذجي عند 10 نقاط بالمركز الحادي عشر.

وكان التعاون تعادل مع أبها بدون أهداف، بينما فاز الاتفاق على ضمك بنتيجة 4/ 2.

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