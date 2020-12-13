البحرين تفتح قنصلية في مدينة العيون المغربية

المواطن - متابعة

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، اليوم الأحد، مرسومًا ملكيًا يقضي بإنشاء قنصلية عامة لبلاده في مدينة العيون لدى المملكة المغربية.

ودعا المرسوم الذي بثته الوكالة الرسمية، وزير الخارجية البحريني لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم وتفعيله.

وكان ملك البحرين قد أبلغ ملك المغرب، الملك محمد السادس في اتصال هاتفي جرى مؤخرًا، قرار بلاده بفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية، على أن يتم التنسيق بشأنها بين وزارتي الخارجية في البلدين.

كمار رحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتدابير التي أمر بھا ملك البحرين بمنطقة الكركرات بالصحراء المغربیة، والتي أفضت إلى تدخل حاسم وناجع لحفظ الأمن والاستقرار بھذا الجزء من التراب المغربي، وإلى ضمان انسیاب طبیعي وآمن لحركة الأشخاص والبضائع بین المملكة المغربیة والجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة.

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