البحرين: لقاح كورونا مجاني واختياري

المواطن - متابعة

قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأربعاء، إن لقاح فيروس كورونا المستجد، سيتاح بالمجان للمواطنين والمقيمين في البلاد.

وأشار ملك البحرين في كلمته بمناسبة احتفالات المملكة بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية: “ستبدأ البحرين قريبًا بتنفيذ حملتها الوطنية لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية من الفيروس المستجد، ولقد وجهنا بأن يتاح بالمجان لكل مواطن ومقيم، على أن يكون اختياريًا لمن يرغب أن يستفيد من هذا التحصين”.

وأضاف: “كلنا أمل بأننا مقبلون قريبًا على عودة الحياة إلى طبيعتها بل وأفضل من سابق عهدها”، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية.

وكانت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، قد أعلنت الأحد، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح “كوفيد-19” المنتج من قبل شركة “سينوفارم” الصينية، ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا، وذلك بعد أن تقدمت شركة “جي 42 للرعاية الصحية” وكيل شركة “سينوفارم” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكافة المستندات المطلوبة مما يتيح استخدامه بشكل كامل للجميع.

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