البريطانية مارجريت كينان تتلقى جرعتها الثانية من لقاح فيروس كورونا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذهبت مارجريت كينان إلى المستشفى لتلقي جرعتها الثانية من لقاح فيروس كورونا الخاص بشركة فايزر، بعد أن أصبحت أول شخص في العالم يتلقى اللقاح.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت الجدة لأربعة أطفال الأولى للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا في بريطانيا في 8 ديسمبر الماضي.

800 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى:

بعد أسبوع من تلقي اللقاح، بلغت السيدة كينان 91 عامًا وشجعت الآخرين على المشاركة، قائلة: “أود أن أحث الجميع على الحصول على لقاحهم عندما يُطلب منهم ذلك”.

منذ ذلك الحين، تلقى حوالي 800 ألف شخص جرعتهم الأولى من اللقاح، ويتوقع أن يعودون مرة أخرى لتلقي الجرعة الثانية.

وقالت مارجريت- المعروفة باسم ماجي- بعد أن تلقت الجرعة الأولى: “آمل أن يساعد الآخرين على القدوم والقيام بما فعلته، ومحاولة بذل قصارى جهدي للتخلص من هذا الشيء الرهيب”.

وسجلت المملكة المتحدة أمس أكثر من 41 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الوباء، و357 حالة وفاة أخرى.

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