البكيري يُثير الجدل بشأن قضية الاتحاد والخراع

المواطن - مروة نبيل

أثار الإعلامي محمد البكيري الجدل بشأن قضية نادي الاتحاد ولاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، فيصل الخراع، لعدم سداد المستحقات المالية منذ فترة طويلة.

تفاصيل قضية الاتحاد والخراع

وكان فيصل الخراع قد انتقل إلى صفوف العميد عام 2015، بعقد يمتد لـ5 مواسم، إلا أنه في العام التالي تقدم بشكوى لعدم تسلمه مستحقاته المالية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الأزمة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وانتهت، أول أمس، مهلة محكمة التحكيم الرياضي، التي منحتها لنادي الاتحاد، من أجل سداد مستحقات فيصل الخراع، دون أن ينفذ العميد القرار، ليصبح في مأزق، حيث إن التأخر في الدفع قد يُعرضه لخصم 3 نقاط من رصيده.

البكيري يُثير الجدل

ونشر البكيري عبر حسابه الخاص على “تويتر”، تغريدة لـ”فهد المحياوي”، جاء فيها: “آخر خبر.. إدارة الاتحاد تمتنع عن السداد بحجة أن القضية قبل استلامها للنادي، ولجنة الانضباط تقول: شيء ما يعنينا، إذا ما تسددون بنتخذ قرارات صارمة.. عمومًا ينتابني شعور سيئ بخصوص هذا الموضوع، الله يستر”.

وعلق البكيري قائلًا: “معلومة.. وليس رأيًا. وللجميع الحكم، أما بعد: قرار فض المنازعات في قضية مبلغ الخراع على نادي الاتحاد صادر في 2018، وقرار مركز التحكيم بإلزامية الدفع صادر في 2019.. أما قبل: صدر قرار بسداد جميع مديونيات الأندية قبل 2019/6/30 .. وسددت فعلًا، خاتمة: ليه ما تسدد مبلغ الخراع؟!”.

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