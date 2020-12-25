البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس

المواطن - متابعة

رفع البنك المركزي التركي، أمس الخميس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 17 في المئة، في زيادة أكبر من المتوقع. وقررت لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك المركزي التركي ناجي آغبال الخطوة التي جاءت للمرة الثانية تحت قيادة آغبال.

وتعهد البنك “بتنفيذ تشديد نقدي قوي، من أجل القضاء على مخاطر توقعات التضخم، واحتواء توقعات التضخم، واستعادة عملية خفض التضخم في أسرع وقت ممكن”.

وقفز سعر صرف الليرة التركية إلى 7.5420 ليرة مقابل الدولار الأمريكي من 7.6361 ليرة، ليصل إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع، بعد رفع سعر الفائدة.

وقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخرًا بتغيير وزاري لكبار المسؤولين الماليين، حيث أقال محافظ البنك المركزي السابق مراد أويسال واستبدله بوزير المالية السابق آغبال.

شارك الخبر