البيئة تحذر: تناول الجراد المنتشر بالمملكة يسبب التسمم

المواطن - الرياض

حذّر مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس محمد الشهراني، من تناول الجراد المنتشر هذه الأيام في المملكة.

فيديو | مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة لـ #برنامج_120: أسراب الجراد المنتشرة حالياً في #المملكة تسبب التسمم لمتناولها#الإخبارية pic.twitter.com/ZHRmn6WeBh — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) December 12, 2020

وأوضح الشهراني في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه يجرى مكافحة الجراد عبر رشها بمبيدات معتمدة لا تؤثر على البيئة، لكنها ضارة بصحة الإنسان في حال تناوله.

وأضاف المهندس محمد الشهراني أن تناول الإنسان للجراد يؤثر على صحته وقد يتسبب في إصابته بالتسمم، موضحاً أن الوزارة تحذر بشكل مستمر من تناول الجراد.

وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر تناول بعض الأشخاص للجراد.

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