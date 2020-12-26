التشكيلة الرسمية لـ كلاسيكو الهلال والاتحاد بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

كشف المدربان الروماني رازفان لوشيسكو والبرازيلي فابيو كاريلي عن تشكيلة فريقي الهلال والاتحاد؛ استعدادًا لخوض مباراة الجولة العاشرة بينهما في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيل كلاسيكو الهلال والاتحاد:

وجاءت تشكيلة فريق الهلال كونه صاحب الأرض مكونة من: “حبيب الوطيان، أمير كردي، جانج هيون سو، محمد جحفلي، محمد البريك، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، لوسيانو فيتو، أندري كاريلو، بافيتيمبي جوميز”.

أما التشكيلة الاحتياطية لـ الهلال فجاءت مكونة من: “عبدالله الجدعاني، هتان باهبري، صالح الشهري، ناصر الدوسري، حمد العبدان، عمر خربين، عبدالله عطيف، سيباستيان جيوفنكو، محمد كنو”.

أما تشكيل فريق الاتحاد فجاء مكونًا من: “مارسيلو غروهي، سعود عبدالحميد، أحمد حجازي، زياد الصحفي، مهند الشنقيطي، عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، رومارينيو، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي، ألكسندر بريجوفيتش”.

أرقام من مباريات الهلال والاتحاد:

وقبل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد اليوم، سبق للزعيم تحقيق الانتصار في 11 مباراة على حساب العميد دوريًّا، بينما انتصر الاتحاد في خمس مباريات وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في 8 مباريات.

ويسير الزعيم حاليًّا بشكل جيد تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو؛ حيث يحتل صدارة دوري المحترفين برصيد 22 نقطة، أما نادي الاتحاد فيعيش صحوة جيدة تحت قيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي؛ حيث يحتل المركز الخامس حاليًّا برصيد 14 نقطة.

ويريد الزعيم تحقيق الفوز اليوم على حساب الاتحاد؛ للانفراد بصدارة الدوري، بينما سيكون الفوز للعميد مهمًّا؛ وذلك من أجل الوصول للمركز الثاني في جدول الترتيب.

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