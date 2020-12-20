التشكيل المتوقع لـ الهلال ضد القادسية

المواطن - محمد سمعه

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال غدًا الاثنين مباراة مهمة ضد نادي القادسية وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيل الهلال المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع للأزرق مكونًا من: “حبيب الوطيان، علي البليهي، ياسر الشهراني، جانج هيون سو، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد كنو، عمر خربين، سالم الدوسري، أندري كاريلو، بافيتيمبي جوميز”.

وسبق للفريق العاصمي أن لعب مع القادسية في 14 مباراة في دوري المحترفين، حيث فاز الأزرق في 11 مباراة وأنهى التعادل 3 مواجهات بين الفريقين حيث سجل الأزرق 27 هدفًا بينما سجل القادسية 10 أهداف.

يذكر أن الأزرق كان خسر من نادي الوحدة يوم الأحد الماضي بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

سبب عدم قدرة النصر على ضم سلمان الفرج

وفي سياق آخر، لا يزال الجمهور الهلالي ينتظر آخر التطورات حول تجديد عقد سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول، الذي تأخر خلال الفترة الأخيرة؛ ما أثار القلق لديهم.

وكان اسم نادي النصر ارتبط بقوة للتعاقد مع الفرج، في حال لم يتوصل لاتفاق بتجديد العقد مع نادي الهلال.

ولكن كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل أنه يُوجد خطأ إداري لدى النصر، لن يستطيع بسببه التعاقد مع قائد الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف المريسل بأن النصر لا يملك شهادة الكفاءة المالية وبالتالي فإن هذا يمنعه من ضم الفرج أو أي صفقة في شهر يناير المقبل.

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