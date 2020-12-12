التعادل السلبي يحسم مباراة أبها والتعاون

المواطن - محمد سمعه

حسم التعادل السلبي مباراة أبها والتعاون، التي انطلقت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة أبها والتعاون:

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل فريق أبها، الذي حاول استغلال عامل الأرض لإحراز الهدف الأول، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي فريق التعاون.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث الشوط الثاني من المباراة:

وفي الشوط الثاني من المباراة، استمرت النتيجة على حالها دون وجود أي محاولات خطيرة تذكر من جانب الفريقين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بينهما.

وكانت مباراة أبها والتعاون أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

وأصبح رصيد أبها بعد التعادل 11 نقطة، بالمركز الثامن، بينما أصبح رصيد نادي التعاون 11 نقطة في المركز السابع.

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