التعادل بهدفين يحسم مباراة الشباب ضد الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

انتهت- منذ قليل- مباراة الشباب ضد الاتحاد بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

أحداث مباراة الشباب ضد الاتحاد:

وكان الشوط الأول بين الفريقين شهد تقدم نادي الاتحاد بالهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي رومارينيو بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من اللاعب غاري رودريغيز.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بتفوق الاتحاد بهدف.

وفي الشوط الثاني عاد اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا وسجل هدف التعادل لـ الشباب بالدقيقة الـ50 بعد تمريرة جيدة من اللاعب عبدالله الحمدان.

وواصل الليث ضغطه بكل قوة ليتمكن من إحراز الهدف الثاني عبر المدافع التشيلي إيغور في الدقيقة الـ79.

لكن تقدم الشباب لم يدم طويلًا، لينجح الاتحاد في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب غاري رودريغيز بالدقيقة الـ83.

وانتهت مباراة الشباب ضد الاتحاد بالتعادل 2/ 2 ليتأجل معرفة هوية الصاعد للدور النهائي بالبطولة العربية بعد مباراة الإياب في جدة يوم 4 يناير المقبل.

وكانت مباراة الشباب ضد الاتحاد، أُقيمت على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض.

تشكيل الفريقين للمباراة:

وجاء تشكيل الفريق الشبابي مكونًا من: “أرلا، إيغور، أحمد شراحيلي، عبدالله الشامخ، فواز الصقور، إيفر بانيغا، ألفريد ندياي، نواف العابد، تركي العمار، كريستيان جوانكا، عبدالله الحمدان”.

أما قائمة الاحتياط فجاءت مكونة من: “زيد البواردي، محمد سالم، ناصر العمران، حسين القحطاني، متعب الحربي، علي مجرشي”.

بينما جاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو غروهي، مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، برونو هنريكي، رومارينيو، غاري رودريغيز، عبدالمجيد السواط، هارون كمارا”.

وتواجد في التشكيلة الاحتياطية للعميد كل من: “فواز القرني، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، حمد آل منصور، عبدالعزيز الجبرين، خالد السميري، عبدالرحمن اليامي”.

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