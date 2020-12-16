التعاون أول المتأهلين لدور الـ8 في كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك ضد التعاون في افتتاح منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز سكري القصيم بهدفين مقابل هدف، وتأهله إلى دور الـ8.

ضمك ضد التعاون

وبدأت مباراة ضمك ضد التعاون المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها بشكل سريع، حيث تمكن سيدريك أميسي من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقتين على انطلاق اللقاء.

واستغل سيدريك أميسي عرضية مميزة، ليسددها بقوة من داخل منطقة الجزاء ويهز شباك ضمك مبكرًا، وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف جديد، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب سكري القصيم ياسين برناوي في الدقيقة 45.

تاوامبا يهز الشباك وزيلايا يُقلص الفارق

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حاول الفريق الضمكاوي استغلال النقص العددي في صفوف سكري القصيم، وهدد مرماه بأكثر من فرصة، إلا أن حارس مرماه البرازيلي كاسيو تألق وتصدى لهجماته.

واعتمد سكري القصيم على الهجمات المرتدة، وتمكن لياندر تاوامبا من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 76 بعد تلقيه تمريرة مميزة من أميسي، قبل أن يُقلص زيلايا الفارق برأسية في الدقائق الأخيرة، لتنتهي مباراة ضمك ضد التعاون بفوز الأخير بنتيجة 2/1.

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون الفريق الفائز من مباراة القادسية ضد الشباب لمواجهته في دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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