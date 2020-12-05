التعاون يسقط في فخ التعادل ضد الباطن

المواطن - محمد سمعه

حسم التعادل الإيجابي، نتيجة مباراة الباطن والتعاون، حيث انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشوط الأول من مباراة التعاون والباطن:

وافتتح نادي الباطن سريعًا التسجيل، حيث أحرز الهدف الأول عبر اللاعب فابيو أبرو بالدقيقة الثالثة مع بداية المباراة.

وحاول سكري القصيم بعدها، السعي لإدراك هدف التعادل، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الباطن بهدف دون رد.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات نادي التعاون لإحراز الهدف الأول، حيث نجح اللاعب سميحان النابت في إدراك هدف التعادل لسكري القصيم بالدقيقة التسعين.

وأصبح رصيد سكري القصيم بعد التعادل 10 نقاط بالمركز السابع، بينما أصبح رصيد نادي الباطن 8 نقاط بالمركز التاسع.

يذكر أن ضمك كان فاز على النادي الأهلي عصر اليوم السبت برباعية مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.

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