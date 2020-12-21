التعاون يضرب الشباب برباعية في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الشباب، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز سكري القصيم برباعية دون رد.

سانتوس يهز الشباك:

وبدأت مباراة التعاون ضد الشباب التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان أملًا في تسجيل هدف مبكر، إلا أن التعادل السلبي ظل مخيمًا حتى الدقيقة 41.

ونجح إياغو سانتوس في فض اشتباك التعادل السلبي من كرة رأسية من ركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول من مباراة سكري القصيم ضد الشباب بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

التعاون ينتفض:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط سكري القصيم، وتمكن ساندرو مانويل من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 65 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليحاول الشباب تقليص الفارق.

وحصل سكري القصيم على ركلة جزاء في الدقيقة 75، سددها الكاميروني لياندر تاوامبا بنجاح في الشباك، ليتأزم موقف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الذي بات مطالبًا بتسجيل 3 أهداف للتعادل.

وتمكن مالك عبدالمنعم من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 94، لتنتهي مباراة التعاون ضد الشباب بتحقيق سكري القصيم لفوز هام بنتيجة 4/ 0، ليحصد 3 نقاط غالية في مشواره.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون رصيده إلى 14 نقطة ليحتل المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطة عن الشباب صاحب المركز الثالث.

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