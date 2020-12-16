التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا على ضمك

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد التعاون في افتتاح منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد.
د2' هدف لـ التعاون! ⚽#اميسي يفتتح التسجيل #التعاون 1 : 0 #ضمك
#التعاون_ضمك #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/E3nAvybM6O
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 16, 2020
ضمك ضد التعاون
وبدأت مباراة ضمك ضد التعاون المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها بشكل سريع، حيث تمكن سيدريك أميسي من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور دقيقتين على انطلاق اللقاء.
واستغل سيدريك أميسي عرضية مميزة، ليسددها بقوة من داخل منطقة الجزاء ويهز شباك ضمك مبكرًا، وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف جديد، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب سكري القصيم ياسين برناوي في الدقيقة 45.
ضغط ضمكاوي
ومن المتوقع أن يبدأ أصحاب الأرض بشكل ضاغط في الشوط الثاني، لاستغلال النقص العددي في صفوف سكري القصيم واستكماله المباراة بعشرة لاعبين فقط، أملًا في تسجيل التعادل والبحث عن هدف الفوز.
ويسعى الفريقان للظهور بشكل جيد خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة، وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين.