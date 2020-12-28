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التعليم تضيف أيقونة إرسال الخاصة بأنشطة التطوير المهني

التعليم تضيف أيقونة إرسال الخاصة بأنشطة التطوير المهني

2020/12/28
الساعة 10:59 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التعليم تضيف أيقونة إرسال الخاصة بأنشطة التطوير المهني وزارة التعليم السعودية
المواطن - الرياض

أضافت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، أيقونة “إرسال للموافقة” الخاصة بإرسال أنشطة التطوير المهني للمدير المباشر من حساب المعلم والمعلمة في نظام فارس.

وقد حددت الوزارة فترة انتهاء المدة الممنوحة للمعلمين والمعلمات من أجل رصد ساعات تطويرهم المهني في نظام فارس التي تنتهي بنهاية الأسبوع الحالي.

يذكر أن وزارة التعليم، كانت قد أصدرت تعليماتها بخصوص كافة المواعيد التي تخص التطوير المهني لمنسوبيها، بما في ذلك مواعيد قيام المعلمين والمعلمات برصده في نظام فارس، ومن ثم مواعيد تدقيقه، واعتماده من قبل قادة المدارس.

أما المرحلة الأخيرة فتتمثل في اعتماد كل ذلك من قبل إدارات التعليم في 17 من شهر رجب المقبل.

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