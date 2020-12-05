التعليم تعلن جداول حصص الأسبوع الـ15 لجميع الصفوف على قنوات عين

المواطن - الرياض

نشرت وزارة التعليم جدول دروس الحصص اليومية للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي من الأسبوع الخامس عشر، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا.

كما نشرت التعليم جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الخامس عشر، عبر عين في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، بالإضافة إلى جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الخامس عشر، عبر عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وأيضًا، جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الخامس عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الخامس عشر، عبر عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

كما نشرت التعليم كذلك جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الخامس عشر، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري- تحفيظ اختياري) من الأسبوع الخامس عشر في بث مباشر على قنوات عين من الساعة 9 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا.

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