التفاصيل كاملة وراء تهديد 4 لاعبين لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

صُدم جمهور نادي الاتحاد بصدور قرار من لجنة الانضباط يُفيد بضرورة دفع مستحقات مالية لـ 4 لاعبين سابقين في العميد وإلا فإن الفريق مهدد بخصم 3 نقاط من رصيده في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

تفاصيل القضية التي بدأت منذ 2017

وكشف الإعلامي سلطان الغشيان مقدم حلقة اليوم ببرنامج “الدوري مع وليد” أن قضية الأربعة لاعبين وهم فيصل الخراع وعلي الزقعان ولاعب في صفوف نادي أُحد إضافة للاعب آخر تعود لعام 2017، وصُدر القرار فيها من قبل غرفة فض المنازعات في عام 2019 وقت وجود لؤي ناظر كرئيس للعميد بإلزام النادي بسداد مستحقاتهم، ودخل القرار في حيز التنفيذ بدءًا من العام الحالي 2020 بقرار من قبل لجنة الانضباط.

وأضاف الغشيان أن إدارة العميد الحالية برئاسة أنمار الحائلي في مهمة صعبة لسداد ديون اللاعبين الـ4، مضيفًا أن الإدارة الحالية كانت حلت الكثير من القضايا وبمجرد أن بدأوا في التقاط أنفاسهم، حتى جاءت قضية اللاعبين الـ4 لتُعكر الصفو.

الاتحاد لن يُخصم منه النقاط الـ3

وفي وقت سابق، توقع الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن نادي الاتحاد لن يُخصم منه 3 نقاط، وذلك بسبب أزمة مستحقات فيصل الخراع التي تعود لعام 2017.

وغرد الفراج قائلًا أمس الخميس: ” لا أعتقد أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم ستتخذ أي قرار بخصم نقاط على أي نادٍ حيال قضايا من 2017 وما قبله، فرؤساء الأندية الحاليون استلموا أنديتهم وفق خطة مالية واضحة وجدول ديون محدد، أما أي قضايا قديمة فليس من العدالة تكليفهم بها لأن وزارة الرياضة المعنية بالديون القديمة”.

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