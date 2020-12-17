التقاعد توضح خطوات تغيير حالة مستفيد

المواطن - الرياض

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، آلية وطريقة وخطوات خدمة تغيير حالة المستفيد للمستفيدين والقائمين بالصرف.

وقالت التقاعد، عبر حسابها في “تويتر”: إن خدمة تغيير حالة المستفيد تتيح الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد إلكترونيًا مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارتي الصحة والعدل.

وأشارت التقاعد إلى إن هذه الخدمة تسهم كذلك في الحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثته؛ وذلك لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يجب على المستفيد أو القائم بالصرف للاستفادة من هذه الخدمة، عن طريق الدخول لموقع المؤسسة العامة للتقاعد، بالضغط على زر تسجيل الدخول، واختيار تغيير حالة مستفيد من قائمة الطلبات الجانبية تعبئة البيانات.

عزيزي المستفيد.. يرجى الإبلاغ فوراً عن أي تغيير يطرأ على حالتك، من خلال خدمة (تغيير حالة مستفيد) إحدى #خدمات_التقاعد_الإلكترونية للحفاظ على حقوقك وضمان استمرار صرف استحقاقك الشهري. 🔗| https://t.co/IsgghJ21uY#مؤسسة_التقاعد pic.twitter.com/Lvpbn6bEwQ — المؤسسة العامة للتقاعد (@PensionSA) December 17, 2020

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