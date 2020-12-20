الجبير: تشكيل حكومة جديدة باليمن يسهم في إنهاء الأزمة وإرساء الأمن والاستقرار

المواطن - الرياض

أكد عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، أن اتفاق الرياض يعد بمثابة خطوة مهمة للوصول لحل سياسي في اليمن.

وقال الجبير، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة وفقاً لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق”.

يذكر أن جهود المملكة لدعم اتفاق الرياض تكللت بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء الجمعة، قراراً جمهورياً بتشكيل حكومة جديدة، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية.

ويرأس الحكومة الجديدة التي شُكِّلَت وفقاً لاتفاق الرياض، معين عبد الملك، وتضم 24 حقيبة وزارية.

ونص القرار على تعيين أحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، والفريق الركن/ محمد علي أحمد المقدشي وزيراً للدفاع، ومعمر مطهر محمد الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية.

ولقي إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة إشادات دولية حيث اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، تشكيل الحكومة اليمنية بأنه خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع.

ورحّب جريفيث، في بيان صحفي، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.

وهنأ المبعوث الأممي، الرئيس اليمني وأطراف اتفاق الرياض وكافة الأحزاب والمكونات السياسية التي دعمت هذه العملية وساهمت فيها، كما هنأ المملكة العربية السعودية بنجاح المفاوضات لتنفيذ الاتفاق.

كما رحب وزير الخارجية البريطاني، بتشكيل الحكومة اليمنية، قائلًا: “خطوة نحو تنفيذ اتفاق الرياض”.

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