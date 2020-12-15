الجدول الزمني لحسم ملف الدولة المستضيفة لـ آسيا 2027

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحفية عن الجدول الزمني حول صراع المنافسة على استضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027.

وكان اتحاد القدم الآسيوي ذكر في وقت سابق أنه تسلم الوثائق المطلوبة من 5 دول وهم “السعودية، إيران، قطر، الهند، أوزبكستان” من أجل استضافة البطولة بعد سبع سنوات من الآن.

وبحسب ما ذكرته الزميلة “الشرق الأوسط” فإن الجدول الزمني لحسم ملف الدولة المستضيفة للبطولة القارية الأعرق للمنتخبات سيكون غدًا الأربعاء وعلى النحو التالي: “ستكون البداية مع اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في تمام العاشرة صباحًا، ثم عرض الملف القطري، ثم بدء عرض الملف السعودي، وسيتم بعد ذلك التصويت الإلكتروني السري لـ45 دولة في الاتحاد القاري”.

34 دولة تصوت في الاجتماع على مستضيف آسيا 2027:

ومن المفترض حضور 34 دولة للجمعية العمومية غدًا الأربعاء، وسيتواجد 11 اتحادًا وطنيًّا عن بُعد للتصويت.

حان الوقت لاستضافة السعودية للبطولة القارية الأعرق:

وفي وقت سابق، أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على أنه حان الوقت لـ المملكة وذلك من أجل استضافة كأس أمم آسيا 2027، التي سبق للأخضر الفوز بها في 3 مناسبات.

وتحدث المسحل للقناة الرياضية السعودية قائلًا: ”حان الوقت لنا في السعودية لاستضافة كأس أمم آسيا التي سبق وأن حققناها في 3 مناسبات، نحن نحظى بدعم سخي وكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وبعد 6 أشهر سيُعلن البلد الفائز بالاستضافة، وأتمنى للسعودية أن تكون الفائزة”.

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