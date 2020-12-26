الجهني : الحالة الممطرة تشتد السبت وتمتد للأحد

المواطن - الرياض

توقع الخبير المناخي، عضو لجنة تسميات الدكتور زياد الجهني أن تشتد الحالة الممطرة التي تشهدها العديد من مناطق المملكة اليوم وتتواصل حتى يوم غد الأحد.

ونشر الجهني خريطة توضح حركة الرياح وعلق عليها بالقول :” نقدر نقول بدأت الحالة الممطرة فعلياً .. سحب متفرقة على منطقة تبوك والمدينة تشتد خلال ساعات نهار الغد وتستمر لساعات ظهر الأحد بأمطار متوسطة وغزيرة وأفضليتها على منطقة مكة والمدينة عامة سواحلها ومرتفعاتها.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مسبوقة برياح سطحية على مناطق (حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة) في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشمالية والوسطي والشرقية كذلك على منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40كم / ساعة وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الأجزاء الجنوبية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة من 15-40كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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