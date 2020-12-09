الجهني يتوقع حالة ممطرة تتبعها موجة باردة قارسة

المواطن - الرياض

توقع الخبير المناخي والباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات، الدكتور زياد الجهني أن تشهد بعض مناطق المملكة حالة من الدفء المؤقت تتبعها موجة برد قارسة.

وقال الجهني متوقعًا حالة الطقس في بعض مناطق المملكة : دفء مؤقت على وسط المناطق الغربية ثم حالة ممطرة تتبعها موجة باردة قارسة”.

وكان مركز طقس العرب توقع أن تتحسن فرص عودة هطول الأمطار خلال الأسبوع المقبل على جدة وسواحل البحر الأحمر وبعض المناطق الأخرى.

وقال المركز في إحدى نشراته الجوية إن العديد من النماذج العددية تشير لتطور حالة من عدم استقرار جوي منتصف الأسبوع القادمة على البحر الأحمر وأجزاء من وسط وشمال المملكة، حيث ستكون جدة بإذن الله مشمولة بفرص الأمطار، ولا تزال شدتها غير واضحة بسبب بُعد الفترة الزمنية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال وشرق المملكة.

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